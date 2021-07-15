"فضلت المشروع على الأموال".. الجزيري يكشف سبب انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الحالي، عن علاقته مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بالإضافة إلى سبب انتقاله للقلعة البيضاء بصورة نهائية.

الجزيري قال في تصريحات له عبر إذاعة "ifm" التونسية، إنه قدّم مردودًا مميزًا مع الزمالك وهو ما أثار إعجاب الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وأضاف الجزيري، أن علاقته مع كارتيرون ممتازة جدًا، مؤكدًا أنه فضّل المشروع الرياضي بالزمالك على العرض المادي لفريق الكويت الكويتي.

وكان فريق الكويت الكويتي حاول التعاقد مع الجزيري في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يقرر اللاعب الانتقال لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

نادي الزمالك بدوره أعلن عن التعاقد مع الجزيري بصورة نهائية مطلع الشهر الحالي، حيث وقّع الدولي التونسي حتى عام 2024 بناء على رغبة كارتيرون.

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا، لعب مع الزمالك حتى الآن 16 مباراة بجميع المسابقات سجل من خلالها هدفين وصنع مثلهم.