تقارير توضح.. لماذا يرغب برشلونة في الاحتفاظ بميسي لمدة 5 مواسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضحت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، أسباب رغبة إدارة نادي برشلونة في الاحتفاظ بخدمات ليونيل ميسي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي، ليصبح لاعب حر ويحق له الانتقال إلى أي نادِ بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أمس الأربعاء، أن برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع ممثلي ميسي بعدما وافق الأخير على تخفيض راتبه بنسبة 50%، على أن يوقع على عقد مدته 5 مواسم مقبلة.

وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، في تقريرها المنشور اليوم الخميس، أن الرغبة الأساسية لبرشلونة في الحفاظ على تواجد البالغ من العمر 34 عاما تتعلق بالرعاية.

وأكدت الصحيفة أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني ومجلس إدارته يسعون لتحقيق المزيد من الدخل للنادي على المدى الطويل.

وقالت الصحيفة: "الاحتفاظ بخدمات ميسي هو نعمة لبرشلونة من الناحية الاقتصادية، وهذا هو السبب في أن عقد الأرجنتيني الجديد يمتد لـ خمس مواسم".

وأضافت: "سيبقى ميسي في برشلونة كلاعب، وكذلك ضمان للنادي على مستوى الرعاية وهي ساحة معركة كبيرة يرى لابورتا ومجلس إدارته أنها رحلة طويلة لتحقيق المزيد من الدخل".

وأتمت: "وجود ميسي كصورة وهو لا يزال أفضل لاعب كرة قدم في العالم واجهة يمكن استغلالها لإنعاش خزائن النادي المنهارة".

وانضم ميسي لبرشلونة منذ عام 2000، وتدرج عبر فرق الفئات السنية المختلفة للفريق الكتالوني، حتى تم تصعيده للفريق الأول للبارسا في عام 2005، وكانت آخر مرة وقع فيها ليو على عقد جديد لبرشلونة في يوم 25 نوفمبر 2017، حتى 30 يونيو 2021.