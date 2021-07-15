صفقات برشلونة | 7 مزايا تجعل كومان مهووسا بضم ساؤول في الميركاتو الصيفي 2021

اقترب نادي برشلونة بشدة من التعاقد مع لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل تدعيم صفوف المدرب الهولندي رونالد كومان.

سينضم ساؤول لصفوف البلوجرانا في صفقة تبادلية مع الفرنسي أنطوان جريزمان والذي سيعود من جديد لصفوف الروخي بلانكوس.

وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك العديد من المزايا والفوائد التي تدفع رونالد كومان مدرب برشلونة في التعاقد مع ساؤول نيجويز من أتلتيكو مدريد.

الصحيفة الإسبانية، أكدت بأن كومان مهووس باللاعب، ويرى بأن ساؤول نيجويز يمكنه إضافة الكثير لوسط ملعب برشلونة، بجانب بوسكيتس وبيدري ودي يونج.

السبب الأول، الذي يجعل مدرب برشلونة كومان مهوس بنجم أتلتيكو مدريد هو، أنه لاعبًا قويًا بدنيًا، ويمكنه تحمل لعب 50 مباراة في الموسم الواحد، وهذا ما ظهر به رفقة أتلتيكو مدريد.

السبب الثاني، أن لديه الخبرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعدما لعب 9 سنوات مع اتليتكو مدريد ، وهذا ما يفتقده موريبا وريكي بويج.

ثالثًا، هداف من طراز فريد، ويمكنه التسجيل بأكثر من طريقة، بالرأس وبالقدم اليمنى أو اليسرى، وتسديداته قوية للغاية.

رابعًا، لاعب أعسر، وهذا ما يفتقده كومان في وسط الملعب، مع وجود بيدري وبوسكيتس ودي يونج، والثلاثي يلعب بالقدم اليمنى.

السبب الخامس، طريقته في الضغط دائمًا ما يحبها كومان، أن لاعب الوسط يواجه خصمه في وسط ملعبه، وهذا ما كان يفتقده مع ميراليم بيانيتش، الذي اعتاد على الطريقة الإيطالية.

سادسًا، اللاعب يريد إثبات نفسه ويعود لاعبًا مهمًا مرة أخرى، بعد استبعاده من يورو 2020، ويريد الحصول على مكانه في كأس العالم بقطر 2022.

سابعًا وأخيرًا، إصابات ساؤول ليست كثيرة، تساعده حالته البدنية ونظامه الغذائي على أن يكون دائمًا في أفضل حالاته.