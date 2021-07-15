رياض محرز يوضح سر عقليته التنافسية ويستشهد بمبابي

كشف جناح فريق مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز، عن سرّ عقليته التنافسية، مؤكدًا أنه من خلالها ستكون قادرًا على تحقيق الكثير من الإنجازات، هكذا هم الأبطال الحقيقيون.

وقال محرز في مقابلة مع قناة وي هاستل الفرنسية: ” أنا لا أقول أنني بطل حقيقي، ولكني أتحلّى بهذه العقلية، فزتَ اليوم، حسنًا ماذا ستفعل بعد ذلك، هل إنتهى كل شيء الآن، كلا بل إذا فزت اليوم فعليك أن تفوز غدًا، وإلا ماذا سيقولون عنك حينها، سيقولون لقد انتهى هذا اللاعب”.

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وتابع حديثه: “عليك أن تفوز وتفوز وتفوز وتكون في القمة دائمًا، بهذه الطريقة سترفع سقف طموحاتك وتتجاوز جميع الحدود، وتكون شخصًا ناجحًا، كرة القدم عبارة عن تحدٍ دائم”.

وأكمل: “انظر ماذا حدث مع كيليان مبابي، قبل عامين منح منتخب فرنسا لقب كأس العالم، وفي كأس أمم أوروبا اليورو الأخير أضاع ركلة ترجيحية، فهاجموه وانتقدوه بشدة”.

‏وأضاف محرز: “ماتحققه بالأمس لن يعني شيئًا للناس لأنه أصبح من الماضي، يجب أن تنظر الى الأمام دومًا، إذا فزت في هذا الموسم فعليك تكرار الأمر في الموسم التالي، هذه هي العقلية المطلوبة”.

وبسؤاله عن اللعب في أفريقيا، رد قائلًا: “أنت بحاجة إلى شخص يعرف جيدا هذه القارة، أفريقيا مختلفة الناس لا يعلمون أنه علينا الذهاب إلى مالاوي مثلًا وخوض مباراة على أرضية ملعب إصطناعية ظهرًا، ستكون بحاجة إلى شخص يعرف كل التفاصيل مثل مدرب الجزائر جمال بلماضي“.