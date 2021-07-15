صفقات ريال مدريد | محمد صلاح أمنية أنشيلوتي الجديدة

تسببت صعوبة مهمة انتقال جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في تفكير المدير الفني كارلو أنشيلوتي في التعاقد مع مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد مو صلاح الحالي مع ليفربول في صيف عام 2023، ولم يتخذ صاحب الـ29 عامًا قرارًا بشأن ما إذا كان سيوقع للريدز أم لا، ويكون آخر عقد كبير في مسيرته مع الريدز.

ويعتبر محمد صلاح هو أمنية أنشيلوتي الجديدة، إذ طلب التعاقد معه خاصة وأنه طلب من ليفربول المغادرة، ، كما أن سعره سيكون أقل من سعر نجوم كرة القدم الأوروبيين الآخرين، بسبب انتهاء عقده في صيف 2023 ويخشى الريدز أن يخسره مجانًا، حسبما ورد بموقع fichajes.netالإسباني.

ويبلغ الدولي المصري من العمر 29 عامًا، لذلك لن يبطئ من تقدم المواهب الشابة إلى ريال مدريد، وقدم مو صلاح موسمًا مثيرًا مع ليفربول على الرغم من المستوى المتدني للفريق بشكل عام الموسم الماضي، إلا إنه سجل 31 هدفاً في 51 مباراة، وهو رقم لا يملكه سوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في ريال مدريد في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى يبحث ليفربول عن جناح أيمن ويراقب كل من، أداما تراوري ودومينيكو بيراردي وميكيل دامسجارد، حتى يتمكن من قبول عرض مهم للمصري لدفع ثمن الانتقال، كما أن علاقة صلاح مع كلوب وبقية الفريق ليست الأفضل، مما يسهل رحيله.

وكان ريال مدريد مهتمًا بالتعاقد مع محمد صلاح في وقت سابق، لكن فرصة التعاقد معه في الفترة الحالية أكبر بكثير، رغم أن كل شيء سيعتمد على قرار مبابي، وحال فشل جلب المهاجم الفرنسي إلى النادي الملكي سيتجه إلى الدولي المصري.