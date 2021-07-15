الدفع أو الفضيحة.. ريال مدريد يعلن تعرضه للابتزاز بشأن تسريبات فلورنتينو بيريز

أكد نادي ريال مدريد، تعرضه لابتزاز من قبل الصحفي خوسيه أنطونيو أبيلان، الذي كشف عن التسريبات الصوتية الخاصة، برئيس الملكي، بفلورنتينو بيريز، والتي أهان فيها أساطير ورموز النادي.

وظهر رئيس نادي ريال فلورنتينو بيريز، أثناء حديثه عنهم بشكل غير لائق، في عدد من التسجيلات التي يرجع تاريخها إلى عام 2012، وحملت عدد من رموز اللوس بلانكوس، منها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق سابقًا ويوفنتوس حاليًا، ومواطنه جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق والمدير الفني الحالي لروما، والحارس التاريخي كاسياس وعدد من اللاعبين.

ومن جانبه أصدره نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا صباح اليوم، أكد فيه، أن الصحفي إيبلان عرض على النادي الملكي، دفع مبلغ قيمته 10 ملايين يورو، من أجل التوقف عن نشر التسريبات الخاصة بفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، الأمر الذي رفضه العملاق الإسباني، وقرر اللجوء إلى الطرق القانونية من أجل إيقاف تلك الفضيحة ومقاضاة الصحفي، الذي استخدم طرقًا غير قانوينة من أجل ابتزاز الملكي.

التسريبات نشرتها صحيفة “الكونفيدينسيال”، وتناولت مقاطع صوتية لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والتي ظهر فيها أثناء حديثه بشكل غير لائق على كريستيانو رونالدو، الذي وصفه بـ”المغرور”، إذ أشار إلى أن الدون البرتغالي يعتقد أن لا أحد سواه في هذا الكون، كما أنه لا يهتم بأي شيء خاص بالنادي سوى الحصول على الأموال في نهاية كل شهر.

كما تحدث أيضًا عن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لروما الإيطالي، مؤكدًا أنه مختل عقليًا، ولا يملك أي فكر وغير قادر على قيادة الفريق، وذلك أثناء وجوده على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي في وقت سابق.

يُذكر أن ريال مدريد أصدر بيانًا رسميًا منذ أيام، على لسان فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يؤكد أنه سيرفع دعوة قضائية ضد الصحيفة ومن تعاونوا لتسريب هذه المقاطع.