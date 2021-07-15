بالصور | برشلونة يُعلن قميصه الثانى فى الموسم الجديد

كشف نادى برشلونة الإسباني اليوم، عن قميصه الثاني، الذي سيخوض به مبارياته في الموسم الجديد، إذ يتم ارتدائه في المواجهات التي ستكون خارج الديار.

وتتبنى المجموعة الجديدة اللون الأرجواني بدرجة اللون الواقعة بين الأحمر والأزرق كلون رئيسي، وللمرة الأولى، يتم ذلك بألوان الباستيل تقريبًا، كما في موسم 2016/17، و تم استخدام اللون الأرجواني أيضًا ولكن بدرجة أغمق بكثير.

هذا العام، اختارت أيضًا اللون الأرجواني للحصول على تفاصيل مثل الشعار، الذي له تأثير قزحي الألوان والشعارات والأرقام والاسم في الخلف. نمط لا ينكسر إلا بإضافة شريط عمودي أزرق على الجانب الأيسر وشريط العقيق العمودي على الجانب الأيمن.

يكتمل الطقم بشورت، باللون الأرجواني أيضًا مع شريط أزرق وعقيق على الجانبين، وجوارب من نفس اللون.

وجاء إصدار القميص بالتعاون بين نادي برشلونة وشركة ”نايكي” للملابس والأحذية، وذلك ببعض التفاصيل المميزة التي لم تظهر في القمصان الاحتياطية منذ مواسم عديدة.

حافظ النادي أيضًا على التزامه بالاستدامة في هذه المناسبة، لذلك تم استخدام البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100٪ لإنتاج المعدات، التي يتم الحصول عليها من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها والتي يتم صهرها للحصول على خيط رفيع جدًا.

وبدأ فريق برشلونة منذ أيام، استعداداته للموسم الجديد من الدوري الإسباني، والمقرر انطلاقه في الرابع عشر من أغسطس المقبل، حسبما أعلنت رابطة الليجا.