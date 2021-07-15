هل ينتعش برشلونة اقتصادياً بعد تجديد عقد ميسي؟.. صحيفة إسبانية تجيب

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي في طريقه لتجديد عقد بشكل رسمي، مع ناديه برشلونة، وذلك من أجل أن يستمر مع الفريق الكتالوني، طيلة السنوات المقبلة.

قرار ميسي بالاستمرار مع نادي برشلونة بعقد طويل يصل إلى 5 مواسم قادمة، جاء بسبب حرصه على الاستقرار الأسري واستمرار أسرته وأولاده في إسبانيا خلال السنوات المقبلة.

يرى خوان لابورتا ومجلس إدارته طريقًا طويلاً لتحقيق المزيد من الدخل قريبًا، وذلك من خلال الاستمرار في الاعتماد على ليو ميسي في الناحية الاقتصادية.

وهذا هو السبب في أن يتم تجديد عقد ليونيل ميسي لمدة 5 سنوات، سيتم خلالها ربطه بنادي برشلونة من حيث المبدأ كلاعب ومن ثم ذلك كسفير للفريق في الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن هذا الأمر يضمن للبلوجرانا المزيد من القوة الإقتصادية من أجل الاستفادة بشعبية ليونيل ميسي حول العالم.

صور ليونيل ميسي فقط في المتاجر والمتاحف الخاصة ببرشلونة ستجلب العديد من الزوار وهو ما سيترتب عليه انتعاش خزائن الفريق الإسباني.

ويطمح برشلونة في إعلان تجديد عقد ليونيل ميسي قريبًا مع الفريق وذلك لضمان إستمراره مع الفريق في السنوات المقبلة.

وكان ليونيل ميسي قد شارك مؤخرًا في كوبا أمريكا، وتمكن من التتويج باللقب عقب الفوز على البرازيل في المباراة النهائية بهدف وحيد.