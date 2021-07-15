صفقات الزمالك | الشارقة والعين الإمارتي يتنافسان على ضم بن مالانجو

دخل نادي الشارقة والعين الإمارتي، في منافسة شرسة مع الزمالك المصري على التعاقد مع مهاجم نادي الرجاء المغربي الكونغولي بن مالانجو، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تألقه مؤخرًا مع الأخضر في بطولة الدوري والكونفيدرالية الإفريقية.

وتألق الكونغولي بن مالانجو مع الرجاء خلال الموسم الجاري في بطولتي الدوري المغربي والكونفيدرالية، إذ قاد الأخضر للتتويج بالبطولة الافريقية على حساب شبيبة القبائل بفوزه بهدفين مقابل هدف، وسجل 6 أهداف في البطولة.

كما ينافس بن مالانجو على هداف البطولة المحلية الدوري المغربي، إذ يأتي في المركز الثاني برصيد 15 هدف، خلفًا لمهاجم الوداد المغربي أيوب الكعبي الذي يتربع على عرش صدارة الهدافين برصيد 16 هدف.

ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع بن مالانجو، بناء على طلب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يريد تدعيم الخط الهجومي بمهاجم سوبر ويرى اللاعب هو الأفضل للقلعة البيضاء خلال الموسم المُقبل.

وطلب نادي العين الإماراتي التعاقد مع اللاعب، حيث جهزت إدارة النادي مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، للاستفادة من خدمات مالانجو، وقد يضطر الرجاء إلى التخلي عن لاعبه، في حال استفاد من أربعة ملايين دولار أمريكي؛ بالنظر إلى القيمة الكبيرة لنجم مازيمبي سابقا، حسبما ورد بموقع هسبريس المغربي.

كما اقترب ‎الشارقة الإماراتي من التعاقد مع المهاجم الكونغولي، بعد أن تقدم الفريق بعرض ضخم يقارب 13 مليون درهم، لكن الإدارة تطلب التأجيل لما بعد المباراة النهائية لبطولة ‎كأس محمد السادس للأندية التي سيواجه فيها فريق ‎الاتحاد السعودي والمقرر إقامتها يوم 21 أغسطس المُقبل.