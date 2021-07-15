صفقات باريس سان جيرمان | محاولة جديدة لمنع مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد

يعد الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، هو الهدف الأساسي أمام ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي.

يمتلك مبابي عقدًا رفقة باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو 2022، ولم يقم اللاعب بعد بتمديد التعاقد مع ناديه.

حاول باريس سان جيرمان التعاقد مع بديل لمبابي مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لكن هذا الأمر يبدو صعبًا على الفريق الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2021.

ذكرت صحيفة “ماركا” أن باريس سان جيرمان يريد إغراء مبابي بالأموال وذلك عن طريق عقد التمديد، إذ يكون راتبه الشهري نفس الراتب الذي يتحصل عليه نيمار.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي يمتلك علاقة ممتازة مع المدرب الأرجنتيني بوكيتينو وهو الذي سيحاول تغيير خطط المهاجم بالفترة المقبلة.

وسيحاول ناصر الخليفي تمديد التعاقد مع النجم الفرنسي وذلك من أجل ضمان إستمراره مع الفريق ومنعه من الرحيل لريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2022، في صفقة مجانية لإنتهاء عقده.

وكان مبابي قد شارك مؤخرًأ في يورو 2020 رفقة المنتخب الفرنسي، لكنه ودع البطولة من دور الستة عشر على يد المنتخب السويسري.