معسكر الهلال | التحركات بالدقيقة وجارديم يضع الطرق التكتيكية

يواصل فريق الهلال السعودي تدريباته الجماعية خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في سالزبورغ بالنمسا، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2021-2022، وأنهى مرانه الثالث مساء الأمس الأربعاء.

وشهد المعسكر برنامج اليوم الكامل تخللته حصتان تدريبيتان صباحية ومسائية، اشتملت الصباحية على النواحي اللياقية والبدنية والتكتيكية وتدريبات كروية منوعة، زاد عليها في الحصة المسائية مناورة فنية على كامل مساحة الملعب مع اجتماع فني بين الحصتين، بينما يكتفي اليوم بحصة مسائية فقط.

ووضع المدير الفني للهلال البرتغالي ليوناردو جارديم، برنامجًا يوميًا دقيقًا، للاعبين خلال معسكر الفريق، يعتمد على دقة المواعيد والحرص على التغذية في أوقاتها المحددة، إلى جانب الاستيقاظ والنوم في الوقت المحدد وبالدقيقة، ويلزم اللاعبون بالمواعيد في أوقاتها.

وفرض جارديم خلال الحصة التدريبية الصباحية، تدريبات بدنية تركزت على الأداء الفني وعلى تدريبات المراوغة، التسلم والتسليم، بجانب التسديد على المرمى، وفي الفترة المسائية، خضع اللاعبين إلى أولى الطرق التكتيكية والنهج الذي سيطبقه مع الفريق في الموسم، تخللته مناورة على مساحة كبيرة من ملعب التدريب.

وحدد الجهازان الفني والإداري للزعيم، مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكره، وعددها 5 مباريات متفاوتة القوة، ستكون بدايتها الأحد المقبل 18 يوليو، والثانية الخميس 22 يوليو، والثالثة الأحد 25 يوليو، ثم الجمعة 30 يوليو، والخامسة يوم الأحد 1 اغسطس قبل يوم من نهاية المعسكر وعودة الفريق، ويدرس الجهاز الفني امكانية اضافة مباراة سادسة وسط المباريات الخمس.