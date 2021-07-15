صفقات الاهلي | صفقة تبادلية مع الرجاء لضم سفيان رحيمي

استقر مدير التعاقدات بالنادي الاهلي أمير توفيق، على إبرام صفقة تبادلية مع مسئولي الرجاء المغربي، من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق سفيان رحيمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وسافر أمير توفيق رفقة بعثة الاهلي إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال افريقيا، والتي يترأسها رئيس النادي محمود الخطيب ونائبه العامري فاروق وأعضاء مجلس الإدارة طارق قنديل وخالد مرتجي ومحمد سراج الدين، لإنهاء التعاقد مع سفيان رحيمي.

وينوي مدير التعاقدات بالاهلي عرض صفقة تبادلية على مسئولي الرجاء المغربي، بالحصول على خدمات سفيان رحيمي مقابل الاستغناء عن الكونغولي والتر بواليا ومقابل مادي، أو إقحام النيجيري جونيور أجايي في الصفقة مع تقليل المقابل المادي.

ويسعى النادي الاهلي للتعاقد مع المغربي سفيان رحيمي، بناء على طلب المدير الفني بيتسو موسيماني بعد أن أبدى إعجابه به ورغبته في تدعيم الخط الهجومي للمارد الأحمر، كما أبدى رغبته بعدم الحاجة لخدمات والتر بواليا.

وتألق سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي هذا الموسم وقاد فريقه للتتويج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف، وسجل خلال البطولة 5 أهداف منهم هدفين من ضربات الجزاء.

كما ينافس على هداف البطولة المحلية الدوري المغربي، إذ يأتي في المركز الثالث برصيد 13 هدف، يسبقه زميله بالفريق الكونغولي بين مالانجو برصيد 15هدف، بينما يتربع أيوب الكعبي على عرش صدارة الهدافين برصيد 16 هدف.