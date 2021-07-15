صنعاء..سحب قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

المنامة - ياسر ابراهيم - أقيمت اليوم الخميس في مقر الاتحاد العام لكرة القدم صنعاء، سحب قرعة دوري الدرجة الأولى لأندية كرة القدم المزمع انطلاقه مطلع الشهر القادم.



وأسفرت القرعة التي تمت بنظام المجموعتين عن النتائج التالية:



المجموعة الأولى: شعب حضرموت ، وحدة صنعاء ، العروبة ، فحمان ، التلال ، اتحاد إب ، شباب الجيل.



المجموعة الثانية : الصقر ، أهلي صنعاء ، اليرموك ، الشعلة ، وحدة عدن ، شعب إب ، الهلال.





وكان الاتحاد العام لكرة القدم، أعلن مطلع الشهر الجاري، موعد انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل وبنظام المجموعتين.



وطالب الاتحاد من كل نادي ترشيح مندوبيهم لحضور القرعة مع تفويض كتابي وموافقة بالمشاركة.



يشار أن الأندية رفضت مطلع العام الجاري، المشاركة في دوري عام بمجموعة واحدة "ذهاب وإياب"؛ بسبب مخاوف أمنية.



وتوقف الدوري اليمني بشكل الرسمي منذ بداية الحرب الأمر الذي أثر على أداء المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.

