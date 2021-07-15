الامارات | الوداد يعوض خيبة أبطال إفريقيا بلقب الدوري المغربي الـ21

شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يعوض خيبة أبطال إفريقيا بلقب الدوري المغربي الـ21 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الوداد البيضاوي لقب الدوري المغربي لكرة القدم للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه مولودية وجدة 2-صفر أمس ضمن المرحلة السابعة والعشرين. وسجل أيوب الكعبي (65) ويحيى عطية الله (90+1) هدفي الوداد. وحقق الوداد فوزه الخامس تواليًا فيما كان بحاجة لنقطة التعادل كي يضمن اللقب، قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري، ويعوض بذلك خيبة وداع دوري الأبطال من دور الـ4.

وعزّز الوداد رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه الرجاء، إذ لم يخسر سوى مرتين في 27 مباراة حتى الآن. وابتعد الوداد بفارق 9 ألقاب عن الرجاء والجيش الملكي المتوجين بـ12 لقبًا. وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، أطلق لاعبو الوداد العنان لفرحتهم وخرج مناصروه في شوارع الدار البيضاء للاحتفال، رافعين شعار "ديما وداد" (دائمًا وداد). يذكر ان الوداد بلغ هذا الموسم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خرج أمام كايزر تشيفش الجنوب إفريقي الذي يخوض النهائي مع الأهلي المصري السبت.

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