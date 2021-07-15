الوكيل التميمي يتفقد سير المعسكر الداخلي للمنتخب الوطني للناشئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، اليوم، سير المعسكر الداخلي لمنتخبنا الوطني للناشئين المقام حاليا بمدينة سيئون للمشاركة في منافسات غرب آسيا .



وحيا وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء، روح المثابرة التي لمسها من اللاعبين..مشيدا بقدرات الجهاز الفني على تحقيق انجاز كروي يُضاف الى رصيده الرياضي الحافل بالنجومية..مبدياً تقديم كل الدعم لانجاح المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الذي يستعد لخوض منافسات غرب آسيا بعد تأجيل بطولة كأس العرب.

من جانبه قال مدير عام مكتب الشباب والرياضة في الوادي والصحراء رياض الجهوري " إن هناك تطور ملحوظ ظهر على لاعبي المنتخب خلال هذه الفترة الاعدادية القصيرة"..مشيداً بإصرار ومثابرة لاعبي المنتخب خلال الحصة التدريبية المسائية للمنتخب.