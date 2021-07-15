شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعد للأهلي بوديتى سيراميكا ودجلة فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد بيبو، على خوض مباراتين وديتين عقب الفوز بالأمس على منتخب الدرجة الثالثة بخماسية مقابل هدف، خلال معسكرهم المقام حالياً في القاهرة، في إطار استعدادات أسوان لمواجهة النادي الأهلي في أول لقاء رسمي بعد فترة التوقف والمقرر إقامته يوم 29 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي أسوان مع سيراميكا غداً الجمعة، على أن يواجه وادي دجلة يوم الأحد المقبل، ليكون أسوان قد خاض 3 لقاءات ودية قبل مواجهة الأهلي.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد بيبو على مراجعة رباعية النادى الأهلى فى شباك المقاصة، والتى جمعت الفريقين على ملعب السويس وانتهت بفوز ألفريق الأحمر بنتيجة 4 / 1، وذلك فى إطار استعدادات تماسيح النيل لمواجهة الأهلى فى أول لقاء رسمى بعد التوقف والمقرر إقامته يوم 29 يوليو الجاري.

ويواصل فريق أسوان استعداداته داخل معسكره المقام حالياً، تمهيداً لمواجهة الأهلي، حيث يسعى أحمد بيبو إلى تصحيح أخطاء الفترة الماضية والتى أسقطت ألفريق فى سلسلة من النتائج السلبية بالدورى العام.