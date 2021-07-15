شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام العيد..رمضان درويش يلحق ببعثة الجودو فى طوكيو الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب الوطنى للجودو إلى العاصمة اليابانية طوكيو بعد غد السبت استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتي 8 أغسطس المقبل.

ويطير فى الفوج الأول الثنائي محمد عبد الموجود وأحمد على مع المدرب والإدارى، بينما يلحق بهم رمضان درويش لاعب المنتخب والمتواجد حاليا فى هولندا، حيث يعود إلى مصر ويتسلم متعلقاته من اللجنة الأولمبية وكذلك تذكرة الطيران، على أن يسافر طوكيو يوم 20 يوليو الموافق يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وتأهل إلى أولمبياد طوكيو ثلاثى المنتخب الوطني للجودو "رمضان درويش، ومحمد عبد الموجود، وأحمد على عبد العال"، فى ظل الأرقام التى حققها كل منهم خلال الفترة الماضية من رانك و تصنيف دولى.