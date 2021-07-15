شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة الزمالك لصراع الدورى بعد راحة 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته، غدا الجمعة، بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 11 يوما، عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة غزل المحلة، لتقام يوم 3 أغسطس المقبل.

وقبل استئناف التدريبات يخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا والاطمئنان على اللاعبين، قبل العودة للمران بشكل طبيعي.

ويخوض الزمالك تدريباته أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين بملعب الترسانة بعد الاتفاق مع إدارة الشواكيش علي استضافة التدريبات نظرا لإقامة إصلاحات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر القلعة البيضاء والذي يستضيف التدريبات اليومية لفريق الكرة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية يوم الثلاثاء الموافق أول أيام عيد الأضحي المبارك، على أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية يوم الأربعاء للدخول فى معسكر مغلق هناك لحين مواجهة سموحة.

وسيكون الزمالك لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على استاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.

فيما رفضت إدارة نادى الزمالك، مناقشة أى عرض فى الوقت الحالى يخص لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وتحديداً العرض التركى الذى وصل إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض، خاصة إن تركيز اللجنة المكلفة لإدارة النادى يتمثل فى تدعيم الفريق والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو مواصلة مشوار المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، إلى جانب أيضًا السعى نحو التتويج ببطولة كأس مصر بعدما نجح الفريق فى التأهل إلى دور قبل النهائى بالكأس حيث سيلاقى الفريق نظيره أسوان فى هذا الدور، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365"، إن العرض الذى وصل إلى إمام عاشور من الدورى التركى بنظام الاستعارة مع أحقية الشراء النهائى كما إن المقابل المالى لاستعارة اللاعب لا يتناسب مع متطلبات النادى وإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، كما أنه لا توجد نية فى فتح الباب أمام أى عروض فى الوقت الحالى داخل قلعة ميت عقبة، لذا يعد الاتجاه داخل القلعة البيضاء يتمثل فى رفض العرض وتأجيل مناقشة أية عروض مع استمرار سياسة الحفاظ على القوام الأساسى للفريق بالموسم الجديد مع تلبية احتياجات ومتطلبات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المراكز المختلفة التى يحتاجها الفريق الأبيض.