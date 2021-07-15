شكرا لقرائتكم خبر عن التجديف يجهز دارين محمود لبطولة العالم بالبرتغال فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة اتحاد التجديف برئاسة الدكتور عمرو النورى على الخطة التى جهزها الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى للسيدات بقيادة سامح عبد العزيز، استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم بالبرتغال التى تقام فى شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه قال سامح عبد العزيز المدير الفنى للمنتخب الوطنى للسيدات إن الاتحاد المصرى للتجديف حريص على توفير جميع احتياجات المنتخب استعدادا للبطولة المقبلة، مشددا على أن المجلس يضع آمالا عريضة على دارين محمود لاعب المنتخب الوطنى من أجل تحقيق رقم قياسى خلال البطولة.

وأشار عبد العزيز إلى أن دارين محمود تعد أحد أبطال التجديف الواعدين وتنتظر التجهيز والإعداد الجيد تمهيدا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية 2024 فى باريس.

جدير بالذكر أن دارين محمود حصلت على المركز الأول فى دورة الألعاب الأفريقية 2019 والمركز الأول في البطولة الأفريقية لتجديف الصالات 2020 والمركز الأول في بطولة العالم لتجديف الصالات ارجوميتر، وتم اختيارها سفيرة الأخلاق الرياضية 2019 وحصلت على وسام رئيس الجمهورية الرياضي من الطبقة الأولي.