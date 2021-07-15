شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلى يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانبا من خضوع لاعبى الفريق الكروى لمسحة طبية بمقر إقامة البعثة الحمراء بالمغرب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.
وخضع أفراد بعثة النادى الأهلى للمسحة حسب تعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قبل المباراة بـ48 ساعة.
وتضم قائمة الأهلي في المغرب ، 28 لاعباً ، وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.