شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلى يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانبا من خضوع لاعبى الفريق الكروى لمسحة طبية بمقر إقامة البعثة الحمراء بالمغرب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وخضع أفراد بعثة النادى الأهلى للمسحة حسب تعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قبل المباراة بـ48 ساعة.

ويستعد الأهلى لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب ، 28 لاعباً ، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.