شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يحدد 20 أغسطس للجمعية العمومية لانتخاب رئيس الاتحاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، تحديد يوم 20 أغسطس المقبل موعدا لإجراء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد حال ترشيح أكثر من فرد على رئاسة الاتحاد.

وقال الحسينى إنه من المحتمل أن تشهد انتخابات الاتحاد الفوز بالتزكية حال ترشح فرد واحد والاكتفاء بجدول أعمال الجمعية العمومية.

وتقام عمومية اتحاد السلاح عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2021 ، حيث تشارك مصر فى هذه النسخة بأكبر بعثة فى تاريخ السلاح.

وجاءت بعثة مصر للعبة السلاح المشاركة فى الأولمبياد كالتالى :

المؤهلون فردي

سيف مبارزة رجال:-

محمد السيد

سيف سيدات:-

ندى حافظ

ثانيا: المؤهلين فرق

شيش رجال:-

علاء أبو القاسم

محمد حمزة

محمد حسام

يوسف ثناء

شيش سيدات :-

يارا الشرقاوي

نهى هاني

نورا منير

مريم الزهيري

سيف رجال:-

محمد عامر

زياد السيسي

مهاب سامر

مدحت معتز