شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية والتر بواليا لموقعة كايزر تشيفز بالنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق شارك فى مران الأمس بالمغرب دون آلام، ليؤكد جاهيزته تماماً للمباريات حال رغبة الجهاز الفنى فى ذلك.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن بواليا انتهى من برنامج التأهيلى الفترة الماضية ليُشارك فى مران الفريق أمس دون أن يشكو من أى إصابات.

بواليا كان قد خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأوضح أبوعبلة أن بواليا أدى برنامجا تدريبيا وعلاجا طبيعيا بشكل منفرد الأيام الماضية، وبعدما تأكد جاهزيته للتدريبات شارك دون مشاكل طبية.

ويتدرب فريق الأهلي اليوم علي ملعب كهرماء استعدادا لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.