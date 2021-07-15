شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لرباعى الأهلى المشارك فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية مساء أمس الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

ويأتى إجراء المسحة لرباعى الأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، حيث تقرر إجراء رباعى الأهلى مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأولمبى والمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ومن المقرر أن يجرى رباعى الأهلى مسحة ثانية غدا الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضاً.

ويستعد الأهلى لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى المقرر لها التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر رباعى الأهلى من المغرب إلى اليابان عقب نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت المقبل.