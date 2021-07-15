شكرا لقرائتكم خبر عن هودج يغيب عن الزمالك فى دورى مرتبط السلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب والتر هودج محترف كرة السلة بنادى الزمالك عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال منافسات بطولة دورى المرتبط، والتى تقام منتصف سبتمبر المقبل.

وتأكد غياب هودج فى ظل توقيعه على عقود احتراف لفريق من دولة بورتريكو ينتهى أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يعود هودج لصفوف فريق السلة بنادى الزمالك حال خروج الفريق البورتريكو من الأدوار التمهيدية للبطولة هناك.

وحال رفض هودج تجديد التعاقد مع فريق الزمالك سيتم البحث عن بديل للمحترف للاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة من دورى مرتبط ويليها كأس وسوبر.