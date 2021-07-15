شكرا لقرائتكم خبر عن 10 انتصارات مصرية فى اليوم الأول من منافسات بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، واستمرت منافسات اليوم الأول من الدور التمهيدى الأول حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثاني.

وجاءت نتائج اليوم الأول من المنافسات كالتالي:

ـ فوز يوسف إبراهيم على منافسه الانجليزي جيمس ويلستروب بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 8-11, 11-9, 12-10.

ـ فوز محمد الشربيني على الأمريكي كريستوفر جوردون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-6, 11-9.

ـ فوز عمر مسعد على القطري سيد أمجد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-4, 11-3.

ـ فوز طارق مؤمن على الباكستاني عاصم خان، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-5, 11-2, 11-5.

ـ فوز يوسف سليمان على الإنجليزي ديكلان جيمس، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأِشواط كالتالي: 5-11, 11-8, 11-5, 11-9.

ـ فوز مروان الشوربجي على الهونج كونجي هينري ليونج، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 14-12, 11-7.

ـ فوز علي فرج على الأمريكي فاراز خان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-2, 11-7.

ـ فوز هانيا الحمامي على الصربية يلينا دوتينا، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-1, 11-3.

ـ هزيمة منة حامد أمام البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 10-12, 11-3, 11-7.

ـ هزيمة ميار هاني أمام الفينلندية إيمليا سويني، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-6, 11-6, 11-7.

ـ فوز ور الشربيني على الأمريكية هالي مينديز، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7, 11-6.

ـ هزيمة سناء إبراهيم أمام الماليزية سيفاسنجاري سوبرامانيام، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-2, 11-8.

ـ فوز ندى عباس على الهونج كونجية وينج تونج، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-6.