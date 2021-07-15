شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: الأهلى جاهز لمباراة البطولة ونرفض التقليل من كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن الأمور مُستقرة تماماً في بعثة الفريق بالمغرب، موضحاً أن هناك حالة من التركيز بين الجميع من أجل الفوز ببطولة أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق يتدرب بشكل قوي وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة من أجل العودة للقاهرة بكأس أفريقيا للمرة العاشرة.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ "نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع : وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي أفريقيا وعلى حساب فرق كبيرة أخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة يؤكد أن بطل جنوب أفريقيا قوي ويقدم كرة جماعية ولديه طموح هو الأخر من أجل حصد بطولة أفريقيا للمرة الأولى.

وشدد مدير الكرة على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ وهناك دروس كثيرة في هذه النقطة .. لذا علينا أن نخوض مباراة النهائى الأفريقى بكل جدية وقوة و"شخصية" الأهلى من أجل تحقيق اللقب الأفريقى الغالى وإسعاد الجماهير التى تدعمنا دائماً.