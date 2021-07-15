شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فريدة عثمان فراشة تطمح فى التحليق بسماء طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى فريدة عثمان الفراشة الذهبية للسباحة إلى التحليق فى سماء أولمبياد طوكيو 2021 من خلال حصد ميدالية أولمبية لمصر على صعيد رياضة السباحة .



تمتلك فريدة طموح بلا حدود ،فى ظل إعلانها عدم إستطاعتها الظهور فى حفل الإفتتاح بطابور عرض البعثة المصرية نظرا لإرتباطها بسباق فى اليوم التالى للافتتاح .

تأهلت فريدة عثمان، إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، في منافسات 100 م فراشة من خلال بطولة ISCA International Senior Cup والتي أقيمت بأمريكا خلال مارس الماضى والتى توجت فيها بالميدالية الذهبية.

فريدة عثمان مواليد عام 1995 تلعب لنادى الجزيرة، بدأت ممارسة السباحة وهى فى الرابعة من عمرها، شاركت مع المنتخب فى دورة الألعاب العربية وهى فى الثانية عشر لتكون أصغر متسابقة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 م فراشة.

كما أن فريدة عثمان حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقات الـ 50 والـ 100 متر حرة وفراشة وظهر، وبطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسي في الـ 50 متر فراشة.

فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأول مصري أو مصرية تحمل رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة، ووصل رصيدها من الميداليات الى الـ 30 ميدالية عالمية فى دورة الألعاب العربية، والبطولات الأفريقية، وبطولات العالم، وبطولة ألعاب البحر المتوسط.

حصلت على جائزة بن راشد للإبداع الرياضى عن فئة "رياضى حقق إنجازا رفيع المستوى"، وتعد أول لاعبة عربية تحصد ميدالية ببطولات العالم، حيث حققت برونزية بطولة العالم التى أقيمت بالمجر خلال أغسطس الماضى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للفراشة فريدة عثمان فى الصور التالية :