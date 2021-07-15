شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يشارك اليوم فى مران الاسماعيلى استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الخميس محمد الشامى مهاجم النادى الإسماعيلى فى تدريبات فريقه بعدما غاب عن مران الأمس لمنحه راحة إضافية من جانب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، فى إطار استعداد الدراويش لمواجهة بيراميدز المحدد لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي علي تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقي المصري يوم ١٨ يوليو الجاري ودمياط يوم ٢٢ من نفس الشهر، وذلك بناءا على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.