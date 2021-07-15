شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لعودة الدوري .. الطلائع يواجه الإنتاج الحربي وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى الخامسة عصر اليوم الخميس ثانى مبارياته الودية خلال فترة التوقف حينما يواجه نظيره الانتاج الحربى على ستاد جهاز الرياضة، وكان الطلائع قد حصل على راحة أسبوع من المران قبل أن يعود للتدريبات الأثنين الماضى، وتقرر أن يخوض الطلائع 6 مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، واستهل الطلائع ودياته أمس الاربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1.

فيما يستعد الانتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الاحد 25 يوليو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت مباريات الطلائع الودية كالتالى:

15 يوليو..طلائع الجيش مع الانتاج الحربى الخامسة عصراً

27 يوليو..طلائع الجيش مع الجونة الخامسة عصراً

28 يوليو..طلائع الجيش مع سيراميكا الخامسة عصراً

29 يوليو..طلائع الجيش مع البنك الاهلى السادسة مساء

30 يوليو..طلائع الجيش مع مصر المقاصة الخامسة عصراً

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة 88 ، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.