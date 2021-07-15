شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس تغيير طريقة اللعب فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

ويدرس موسيماني اللعب بلاعب وسط ارتكاز ثالث كما حدث في مباراتي الترجي التونسي بنصف النهائي الأفريقي ومباراة بيراميدز في الدوري، من خلال الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية في الوسط، على أن يلعب حمدي فتحي "ليبرو متقدم" أو لاعب وسط ثالث في حالة الدفاع أو لاعب وسط ثالث حال الهجوم، والتى أجاد تنفيذها بشكل كبير، ووقتها سيضحي موسيماني بأحد الجناحين سواء طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.

كما يفكر موسيماني في الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لسبيين الأول منح الحرية لعلي معلول في التقدم للأمام وتقديم الزيادة الهجومية مع دخول حمدي فتحي كقلب دفاع بجوار بدر بانون حال تقدمه، وميل أيمن أشرف إلى مركز الظهير الأيسر، لاستغلال اختراقات معلول في إرسال الكرات العرضية وتشكيل جبهة قوية مع أفشة أو طاهر، وإرسال الكرات العرضية لشريف في منطقة جزاء كايزر تشيفز.