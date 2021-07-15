"جاهزون".. ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن نهائي أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه جاهز من أجل خوض نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن هناك حالة من التركيز بين الجميع من أجل الفوز باللقب على حساب بطل جنوب أفريقيا.

عبد الحفيظ أشار خلال تصريحاته، إلى أن فريقه يحترم كايزر تشيفز تمامًا، مشددًا أنه يرفض أي محاولات للتقليل من الفريق الجنوب أفريقيا بمجرد عدم حصوله على اللقب الأفريقي من قبل.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، أن وصول كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فرق كبيرة وكان آخرها الوداد البيضاوي المغربي يؤكد أن بطل جنوب أفريقيا قوي ويقدم كرة جماعية ولديه الطموح من أجل حصد اللقب للمرة الأولى.

وأنهى، كرة القدم لا تعترف بالاسماء ولا بالتاريخ، لافتًا إلى أن هناك دروسًا كثيرة في هذه النقطة وعلينا أن نخوض النهائي الأفريقي بكل قوة وجدية متسلحين بـ"شخصية الأهلي" من أجل تحقيق اللقب الأفريقي.

جدير بالذكر أن نهائي مسابقة دوري أبطال سيقام السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".