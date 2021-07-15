حازم إمام: مؤامرة ومظلومية؟ هذا واقع وليس هناك تكافؤ مع المنافس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حازم إمام قائد فريق الزمالك، أنه ليس هناك تكافؤ فرص مع المنافس، مضيفًا أنه لا يوجد ما يُسمى بـ"نظرية المؤامرة" لأن ما يحدث أمر واقع أمام الجميع.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"، قال إمام: "لا يوجد نظرية مؤامرة.. هذا أمر واقع، ليس هناك تكافؤ بيننا وبين المنافس حتى في العقوبات، دائمًا نحن (الزمالك) أعلى".

وعن انسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة بالدور الأول من الموسم الماضي، قال إمام: "كان من الطبيعي أن يتم تأجيل المباراة، حدثت مشكلات خلال مباراة السوبر قبلها بعدة أيام، وكان هناك شحن كبير بين جماهير الناديين.. لم نكن خائفين، لعبنا قبلها بأيام وفزنا بلقب السوبر".

وعن إيقافه 8 مباريات من قبل اتحاد الكرة، قال لاعب الزمالك: "سبق وعوقبت بالإيقاف 8 مباريات من قِبل اتحاد الكرة بسبب مشكلة مع حكم المباراة، وحدثت نفس الواقعة مع لاعب منافس وتم إيقافه 4 مباريات فقط".

*وسبق وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرارًا بإيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 8 مباريات، وغرامة مالية 8 آلاف جنيه بسبب تعرضه للطرد لإهانة الحكم ومحاولة الإعتداء عليه خلال مباراة جمعت بين الزمالك واتحاد الشرطة بالجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري موسم 2010.

وواصل: "لا أقول إنني تصرفت تصرف صحيح، لكن ليس هناك تكافؤ بيننا وبين المنافس في أي أمر".

وبسؤاله إذا كان لاعبو الزمالك يشعرون بالظلم، أجاب: "مظلومين، تعرضنا لضغط مباريات كبير، نسبق المنافس في بطولة الدروي بعدد مباريات أكبر، بالإضافة لأزمة مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.. أين تكافؤ الفرص؟".

وأتم: "خسرنا الدوري مع جروس بسبب ضغط المباريات، كنا أول دوري وجروس كان لديه مجموعة مكونة من 14-15 لاعب يعتمد عليهم فقط في كل المباريات".