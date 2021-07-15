6 رسائل تحذيرية من محمد يوسف للاعبي الأهلي قبل موقعة كايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه محمد يوسف مدرب الأهلي الأسبق، عدة رسائل لفريق الكرة بالفريق الأحمر قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء السبت المقبل.

يوسف قال في تصريحات عبر إذاعة "أون تايم سبورتس" صباح الخميس :"أحذر من نغمة الثقة، لابد من التحضيرات لأن فريق كايزر تشيفز مميز لأنه وصل إلى نهائي المسابقة الأفريقية".

وأضاف :"لا يهم مركز كايزر تشيفز في الدوري طالما وصل للمباراة النهائية".

وواصل مدرب البنك الأهلي السابق تصريحاته :"أعتقد أن تسجيل الأهلي مبكرًا سيجعل فريق كايزر تشيفز يتخلى عن الدفاع".

وتابع :"على لاعبي الأهلي الهدوء والثقة في نفس الوقت".

وأنهى يوسف تصريحاته :"ليس من صالح الأهلي الوصول للأشواط الإضافية، أما الوصول لركلات الترجيح هنا الحظ من الممكن أن يحسم اللقاء على الرغم من تألق محمد الشناوي في ركلات الترجيح".

وكان فريق كايزر تشيفز وصل إلى نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (1-0).

في المقابل، تأهل الأهلي للمسابقة القارية للمرة الثانية في مسيرته بالفوز على الترجي بنتيجة (4-0).