عبد الله جمعة: صالح "ظلم نفسه".. وانتقاله للزمالك سيضيف له الكثير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول بالزمالك، أنه يتمنى انضمام شقيقه صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا إلى صفوف النادي الأبيض.

وخلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "التالتة يمين" المذاع عبر فضائية الزمالك، قال جمعة: "أتمنى انضمام صالح للزمالك، في حالة انضمام صالح للزمالك سيكون في مكان آخر".

وأضاف: "حدثت مفاوضات مع صالح وقت رئاسة مرتضى منصور للزمالك، الزمالك سيضيف لصالح أشياء كثيرة".

وتابع: "صالح ظلم نفسه، لم يكن تركيزه منصب على كرة القدم، حصل على الكثير من لفرص واثبت أنه رقم 1 لكن يتراجع مرة اخرى".

وعن تجديد عقده مع الزمالك، قال جمعة: "أنا تحت أمر الزمالك، ومستعد للتوقيع على بياض".

وسبق لصالح جمعة اللعب بين صفوف اندية إنبي، ناسيونال البرتغالي، والفيصلي السعودي والأهلي قبل انضمامه إلى صفوف سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2020/2021 في صفقة انتقال حر.