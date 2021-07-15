شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة أوروبيون يتابعون ثلاثى الأهلي بموقعة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن هناك عددا من كشافي اللاعبين وشركات التسويق الأجنبية ستتابع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لمتابعة عدد من لاعبي الفريقين في هذه المباراة الهامة، خاصة لاعبي الأهلي المميزين الذين تراقبهم عدد من الأندية الأوروبية في القترة الحالية.

ويتابع عدد من الأندية الأوروبية أكثر من لاعب في صفوف الأهلي مثل محمد شريف الذي تألق بشدة في الفترة الأخيرة ويتربع على صدارة هدافي الدوري المصري وهداف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك محمد مجدي أفشة الذي تهتم أندية تركية واسكتلندية بضمه، وأليو ديانج الذي يرغب أكثر من نادي أوروبي في التعاقد معه سواء من تركيا أو إسبانيا أو فرنسا.

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية الموقعة الكروية المنتظرة بين نادى كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والنادى الأهلى المصرى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس، فى الدار البيضاء بالمغرب يوم السبت 17 يوليو الجارى.