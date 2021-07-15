الوداد يتوج بطلا للدوري المغربي للمرة 21 في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

توج فريق الوداد بطلا للدوري المغربي، للمرة 21 في تاريخه، بعد فوزه 2-0 على مضيفه مولودية وجدة، ضمن الجولة 27 من عمر المسابقة.



وسجل ثنائية الوداد المهاجم الدولي أيوب الكعبي ويحيى عطية الله، في الدقيقتين 65 و91 من عمر المباراة.

وضمن الوداد بذلك، استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الرجاء، وذلك قبل 3 جولات من النهاية.

الفوز رفع رصيد الوداد لـ63 نقطة، أكثر بـ11 نقطة من الرجاء أقرب ملاحقيه، وهو الفارق الذي يستحيل تعويضه مع ما تبقى من مباريات هذا الموسم.

في مباراة أخرى، حقق الرجاء بطل الكونفدرالية، انتصارا كبيرا وهاما على المغرب التطواني بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

وبهذا الفوز، اقترب الرجاء من ضمان المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وحرص لاعبو المغرب التطواني على إقامة ممر شرفي لعناصر الرجاء، بمناسبة حصولهم على لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب شبيبة القبائل الجزائري بالفوز 2-1، مساء السبت الماضي.

وافتتح أهداف الرجاء اللاعب بين مالانجو من ركلة جزاء في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل المغرب التطواني عن طريق أنس لمرابط في الدقيقة 48.

لكن الرجاء لم يستسلم وعاد وبقوة، حيث أحرز اللاعب عبدالله فرح الهدف الثاني في الدقيقة 55، ثم سجل عبدالإله الحافيظي الهدف الثالث (ق 66)، واختتم سفيان رحيمي رباعية الفريق (ق 71).

وبهذا الفوز، رفع الرجاء رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه الجيش الملكي، صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد المغرب التطواني عند النقطة 32 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المغربي.

جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2020-2021

الوداد - 63 نقطة

الرجاء - 52 نقطة

الجيش الملكي - 47 نقطة

نهضة بركان - 39 نقطة

مولودية وجدة - 35 نقطة