شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الثانى ببطولة العالم للاسكواش بمشاركة الشوربجي وجوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، منافسات اليوم الثاني من الدور التمهيدي الأول ببطولة العالم للاسكواش، التي تستضيفها مدينة شيكاغو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثاني.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

ـ زينة مقوي والفرنسية ماري ستيفان

ـ كريم عبد الجواد والفرنسي سباستيان بونماليز

ـ سلمى هاني وأنيتا ماكيفكا

ـ فارس الدسوقي وجريج لوبان

ـ علي حسين والهندي سوراف جوزال

ـ محمد أبو الغار وكريم الحمامي

ـ فريدة محمد والماليزية راشيل أرنولد

ـ ليسا أيتكين وهنا معتز

ـ مازن هشام وماكس لي لاعب هونك كونج

ـ نوران جوهر الانجليزية لوسي بيكروفت

ـ منة ناصر ونادين شاهين

ـ روان العربي وجورجيا أديرلي

ـ محمد الشوربجي ويب تسز فانج لاعب هونج كونج

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجارى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضى عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى فى التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده فى المركز السادس، وفارس الدسوقى فى المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى صاحب الـ 21 عاماً، قائمة التوب 10، ليستقر فى المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.