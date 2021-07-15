شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يقترب من ضم حارس مرمى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب مسئولو الترسانة من التعاقد مع محمود كوكو حارس مرمى وقائد منتخب السويس بتوصية من طارق السيد المدير الفني الجديد للشواكيش .

ورحل ثلاثى حراسة مرمى الترسانة وهم سامح على وأحمد حسين وأحمد سعيد عن حراسة مرمى النادى بالتراضى بسبب ىالمستوى السئ الذى ظهروا عليه خلال الموسم المنقضى وتسببهم بشكل مباشر فى خسارة الفريق العديد من النقاط السهلة التى كانت كفيلة بصعود ه للأضواء.

وضم الترسانة في وقت سابق محمد سمارة هداف المنيا وصاحب الـ11 هدفا في الموسم الماضي بناء على رغبة من طارق السيد ، بالإضافة لمؤمن جابر حارس مرمى بلدية المحلة فى إطار تدعيم مركز حراسة المرمى بحراس خبرة .

ويسعى طارق السيد لبناء فريق قوى للشواكيش يستطيع من خلاله العودة للأضواء فى ظل تذليل مجلس الإدارة لكافة الصعوبات والمعوقات التى تواجهه من البداية والإتفاق على المنافسة منذ الدقيقة الأولى والابتعاد عن أى أمور تعرقل مسيرة الفريق .