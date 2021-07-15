شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من خطورة عرضيات كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه من إجادة لاعبي كايزر تشيفز التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة باعتبارها مصدر خطورة الفريق الجنوب إفريقي، وأحد أهم الحلول التي يعتمد عليها في زيارة شباك المنافسين، وهو ما يرغب موسيماني في التعامل معها لاسيما أن كايزر تشيفز يضم لاعبين طوال القامة يجيدون التعامل بالرأس مع الكرات الثابتة والعرضيات.

ويعكف موسيماني خلال التدريبات الجماعية للأهلي بالمغرب على تطبيق بعض الجمل مع لاعبيه لتدريبهم على التعامل مع مثل هذه الكرات ومنع لاعبي الفريق الجنوب إفريقي من تهديد مرمى محمد الشناوي من الأطراف، ويرغب في تطبيق بعض الجمل الخاصة لتعامل دفاع الأهلي في مثل هذه المواقف، وعلى ضرورة التعامل مع الكرة وتطفيشها قبل الوصول للاعبي كايزر تشيفز داخل منطقة جزاء الأهلي.

ويرغب الأهلي في تحقيق اللقب الإفريقي العاشر في تاريخه والثاني على التوالي حال الفوز في موقعة مركب محمد الخامس يوم السبت المقبل.