حازم إمام يتحدث عن.. ضغط المباريات.. رحيل مصطفى محمد وفرجاني.. واحتراف إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، إن فريقه سيظل لأكثر من شهر لا يخوض مباريات لذا كان من الممكن أن يتم تقليل هذه الفترة بدلًا من ضغط المباريات ـ من وجهة نظره ـ في الفترة المقبلة.

وأضاف إمام، خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك:"لم نعتد على اللعب كل يومين أو ثلاثة في الدوري المصري هذا أمر يؤثر على إصابات اللاعبين وإجهادهم حين تخلق منافسة تكون الأمور جيدة وسيشاهد الدوري غير مصريين أيضًا".

ويستعد الزمالك، الذي خاض آخر مواجهة له أمام مصر للمقاصة يوم 28 يونيو لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل.

وأشار لاعب الزمالك، إلى أن فريقه تأثر برحيل مهاجمه مصطفى محمد، قائلاً:"كان أساسيًا، مصطفى توهج مرة واحدة عندما صنعت له الهدف الذي سجله أمام الأهلي انتظرته ثم أرسلت الكرة له توقعت أن يحولها برأسه ولكنه استلمها وفاجئني بتسديدها مرة واحدة"، مشيرًا إلى أن زميله بالفريق إمام عاشور عليه الاحتراف:"لاعب صغير في السن يمتلك إمكانيات جبارة، يلعب في أكثر من مركز ويؤدي وليس لسد خانة يلعب بقدميه الاثنتين، استحرم استمراره في مصر نحن في حاجة له ولكن لابد أن يحترف مثل مصطفى محمد ولولا المواقف الأخيرة لكان أساسيًا في الزمالك والمنتخب وسعدت بضم كابتن شوقي غريب له فهو يعلم إمكانياته.

وكان مصطفى محمد قد خرج من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف نادي جالاتا سراي التركي الذي يمتلك بندًا يمكنه من شراء اللاعب.

وتطرق إمام، لرحيل المحترف التونسي بصفوفهم فرجاني ساسي عن الفريق، بقوله:"كنت أتمنى استمراره ولكن لاعب عقده سينتهي في شهر يونيو ولا تحدثه قد يظن أنك غير مهتم بالتجديد له، آخر مكاملة بيني وبين فرجاني أخبرني أنه يريد المجيء لمصافحة اللاعبين ووداعهم".

وأشاد لاعب الزمالك بزميله طارق حامد، قائلًا:"طارق حامد، مثالاً للبني آدم الذي جعل حياته كلها للعمل، يضحك ولكن خارج الملعب، كما أنه خارج الملعب ليس هناك وقت فراغ فيتدرب أيضًا حتى وإن سافر يتدرب صباحًا ثم يُكمل يومه".

وتطرق حازم إمام لرحيله لمدة موسم عن صفوف الزمالك للاتحاد، قائلاً:"حين غادرت الزمالك كنت أعتقد أنني غادرت منزلي ولا أعلم ماذا سأجد ولكنني ذهبت لبيتي الثاني نادي الاتحاد وكانت هناك فرقة جيدة والجمهور كان يحب النادي وأنهينا في المركز الخامس تقريبًا ولكن لم أتوقع العودة للزمالك مرة أخرى ولكن في الدور الثاني ظهرت بصورة جيدة فقلت إن شاء الله سأعود الموسم المقبل وكانت هناك مباراة للزمالك أمام الاتحاد وظهرت بصورة جيدة وكان مسؤولو الاتحاد يريدون التجديد لي فأخطر مرتضى منصور نجله أحمد أن يخبرني بأنني سأعود عقب هذه المباراة".

وأتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلاً:"الأخبار عن رحيل المجلس السابق كانت منتشرة قبل نهائي أفريقيا وسأكون كاذبًا إذا قلت أن تغيير المجالس لا يؤثر على اللاعبين، ظللنا لستة أشهر لا نحصل على أي أموال سواء مقدمات عقود أو مكافأت ولكن لم يكن هناك أي موارد بالنادي ولا أدين اللجنة السابقة فلم يكن هناك موارد ولكن الوضع الآن أصبح أفضل بكثير، فاللجنة الجديدة نجحت في خلق موارد وصرفت للاعبين أربعة وخمسة أشهر بجانب تجديد عقود بعض اللاعبين وهي أمور تمنح الجميع الثقة".