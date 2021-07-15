لبيب: هدفنا فرع للزمالك في أوروبا.. ونعمل على توثيق شعار القرن الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أنه يأمل في رؤية فروع للقلعة البيضاء في أوروبا وكل أنحاء العالم، نافياً وجود عقبات حول إتمام الأمر.

وفي تصريحات عبر منصة "Clubhouse" عبر الهواتف الذكية قال حسين لبيب :"لماذا لا يكون للزمالك فرع في أوروبا؟ وأيضاً فروع في آسيا وإفريقيا وكل أنحاء العالم".

وأضاف لبيب :"لو تمت إدارة نادي الزمالك عن طريق نظام متكامل واضح، سينتقل هذا النادي إلى مكان أخر تماماً غير الذي هو يتواجد به الآن".

وتابع رئيس الزمالك المؤقت :"لا يوجد ما يعيقنا الآن لإنشاء شركة لكرة القدم، لكن الأمر ليس إنشاء الشركة ودخول البورصة فحسب، هدفنا إقامة شركة تليق باسم نادي الزمالك".

وانتقل لبيب للحديث عن أزمة "نادي القرن الحقيقي" التي بدأها مجلس مرتضى منصور الرئيس السابق، مضيفاً :"نعمل في الوقت الحالي على توثيق شعار الزمالك الأكثر تتويجاً بالألقاب في القرن الماضي".

وأردف لبيب :"سواء كان النادي الأكثر بطولات في كل الرياضة أو في رياضة واحدة فنحن نعمل على هذا الشعار، ثم سنخاطب الاتحاد الإفريقي لاعتماده".

وأنهى رئيس الزمالك المؤقت :"نحتاج فترة تتراوح من 45 إلى 60 يوماً بعد أجازات العيد لإنهاء ملف الشعار الجديد، ويجب في النهاية موافقة وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية".