سجل الابطال | الفائزون بلقب البطولة المغربية منذ عام 1956

يتصدر نادي الوداد الرياضي سجل الابطال الفائزين بلقب البطولة المغربية أو الدوري المغربي منذ عام 1956، حتى بعد حذف 5 ألقاب حققها قبل إستقلال البلاد أثناء الاحتلال الفرنسي، فيما يعتبر غريمه التقليدي في الدار البيضاء، نادي الرجاء الرياضي، وصيفه في عدد مرات الفوز بلقب البطولة بالتساوي مع عملاق الرباط الجيش الملكي.

تسمى مسابقة الدوري المغربي بالبطولة المغربية أو البطولة الوطنية الاحترافية سابقا، وهو دوري تم تأسيسه بشكل رسمي من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم المستقل سنة 1956، لتعوض المسابقتين اللتين كانتا تنظمهما قوى الاحتلال الفرنسي والاسباني في الفترة من 1916 إلى 1931.

وتعد الدرجة الأولى من البطولة الوطنية المغربية أعلى منافسة رياضية في البلاد وضمن الأهم في أفريقيا والوطن العربي من الناحية التاريخية جنبًا إلى جنب الدوري المصري والتونسي والجزائري.

يتكون الدوري المغربي من 16 فريقًا، يلعب كل فريق مع الآخر مرتين ذهابًا وإيابًا، ويهبط أصحاب المركز الخامس عشر والسادس عشر إلى دوري الدرجة الثانية ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني من الدوري المغربي الدرجة الثانية.

الدوري المغربي قبل الاستقلال 1916-1955

انطلقت بطولة المغرب لكرة القدم في المنطقة السلطانية سنة 1916 تحت اسم عصبة المغرب لكرة القدم، وقد كانت تحت إشراف مباشر من الجامعة الفرنسية لكرة القدم التي كانت وصية على قطاع كرة القدم في المغرب أيام الاستعمار الفرنسي في شمال افريقيا.

ونظمت هذه البطولة ضمت الأندية الموجودة في المنطقة الخاضعة لفرنسا فقط، وشاركت فيها أندية عديدة مثل الوداد وستاد المغربي و الفتح المغربي وأندية أخرى.

وانطلقت بطولة المغرب لكرة القدم في المنطقة الخليفية سنة 1931 تحت اسم الدوري الاسبانومغربي – Campionato Hispanomarroqui، وقد كانت تحت إشراف مباشر من الجامعة الإسبانية لكرة القدم التي كانت وصية على قطاع كرة القدم في شمال المغرب.

البطولة المغربية بعد الاستقلال 1956-1960

بعد استقلال المغرب سنة 1956 انطلق أول موسم للبطولة الوطنية تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتوِّج نادي الوداد البيضاوي بالنسخة الأولى لموسم 1956-1957 و هو اللقب السادس له والأول بعد الاستقلال.

وفي الموسم الذي يليه توج نادي الكوكب المراكشي الممارس في الدرجة الثانية حالياً، ثم الموسمين اللاحقين توِّج كل من نجم الشباب البيضاوي والنادي القنيطري.

هيمنة الجيش الملكي على البطولة

هيمن نادي الجيش الملكي على البطولة لأربع مواسم متتالية رغم المنافسة من قبل فرق قوية وهي المغرب الفاسي والكوكب المراكشي حيث تمكن النادي العسكري من دخول التاريخ كأول نادي حقق أربع ألقاب متتالية سنوات 1961 – 1962 – 1963 – 1964.

وبعدها في موسم 1964 – 1965 حصل نادي المغرب الفاسي على البطولة ثم فاز الوداد البيضاوي بلقب الدوري في الموسم 1965 – 1966 الذي هو بداية المنافسة بين الرجاء والوداد في البطولة.

وشهد هذا الموسم إعادة الديربي البيضاوي بسبب دخول الجماهير للملعب بعد أن انتهت المقابلة بفوز الرجاء 2/1؛ لكن لما تم إعادتها انتهت بالتعادل 0/0 وبالتالي فاز الوداد بالبطولة بفارق نقطة واحدة على الرجاء.

عاد بعدها نادي الجيش الملكي في الموسمين اللاحقين مرة أخرى لكن هذه المرة بثنائية فقط وحقق البطولة موسمي 1966 -1967 و 1967 – 1968. لكن الوداد هو الآخر نافس بقوة فحصل على البطولة موسم 1969-1968 لكن النادي العسكري أصر على مواصلة الهيمنة على الألقاب وهو ما تأتى له في موسم 1969 – 1970.

كار فارس وثلاثية الوداد

استطاعت فرق جديدة التتويج بلقب البطولة في هذه الفترة ومنها نهضة سطات والراسينغ الرياضي ورجاء بني ملال و مولودية وجدة و شباب المحمدية.

وتوجت أندية أخرى سبق لها التتويج كالوداد الذي حصل على الدوري ثلاثة مواسم متتالية وكذلك توج المغرب الفاسي بالدوري موسم 1979-1978.

وفي هذه الفترة أيضا تمكّن النادي القنيطري من الحصول على البطولة موسم 1973-1972 بطريقة دراماتيكية في موسم عرف بالقضية المشهورة ب “كار فاس” حيت عرفت نجاة الوداد من النزول للقسم الوطني الثاني بسبب إلغاء مباراة المغرب الفاسي والوداد في ٱخر جولة بسبب عطب في الحافلة التي كانت تقل لاعبي المغرب الفاسي فحصلت الوداد على 4 نقاط وفاز النادي القنيطري بالدوري.

المغرب الفاسي والكوكب المراكشي

تمكن فريق المغرب الفاسي من إضافة لقبين آخرين إلى خزينته في هذه المرحلة. وتمكن النادي القنيطري الظفر بلقبين متتالين بينما فريقي النادي المكناسي والأولمبيك البيضاوي توجا بأول لقب لكل فريق.

وكانت المنافسة قوية بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي حيث حصد النادي العسكري ثلاثة ألقاب ليصبح مجموع ألقابه 10 ليعلق نجمته الأولى ثم بعد ذلك تمكن الوداد من حصد أربعة ألقاب ليصبح مجموع ألقابه 15.

واكتفى نادي الكوكب المراكشي في هذه الفترة بلقبه الثاني فقط في حين ظهر منافس جديد آخر وهو الرجاء البيضاوي الذي توج بأول لقب له موسم 1988-1987.

سداسية الرجاء التاريخية

في المواسم الستة الممتدة بين 1995-1996 و 2001-2000 حصد نادي الرجاء البيضاوي الأخضر واليابس إذ تمكّن من الحصول على لقب البطولة المغربية لستة مواسم متتالية في فترة ذهبية ظهر خلالها جيل من اللاعبين الممتازين.

وتزامنت هذه الفترة مع ظهور الرجاء البيضاوي على الساحة الافريقية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق اللقب في الدار البيضاء عام 1997 وعام 1999 أمام الترجي التونسي في تونس وشارك في أول كأس عالم للأندية عام 2000 كأول نادي عربي وافريقي يحقق ذلك.

إثارة بين أقطاب الكرة المغربية

تمكن نادي حسنية أكادير تحت قيادة المدرب محمد فاخر من إحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين رغم المنافسة من قبل قطبي العاصمة الاقتصادية البيضاء.

وبعد ذلك أصبحت البطولة أكثر إثارة بين قطبي الدار البيضاء الرجاء والوداد وفريق الجيش الملكي إذ لم تعد تحسم البطولة حتى آخر جولتين أو الجولة الأخيرة.

وحصد كل من الجيش الملكي والوداد البيضاوي لقبين بينما تمكن أولمبيك خريبكة من التتوج بأول لقب في تاريخه موسم 2005/2006.

وواصل نادي الرجاء السباق لمحاولة اللحاق بالوداد والجيش، وحصل على ثلاث ألقاب خلال هذه الفترة، ليصبح مجموع ألقابه عشر ليكون بذلك ثالث فريق يعلق نجمة عشرة ألقاب.

متى انطلقت البطولة الاحترافية؟

في ظل قوة الدوري كان لازمًا على الجامعة المغربية لكرة القدم الانتقال بالمسابقة من الهواية إلى الاحتراف فكان أول موسم احترافي هو 2011-2012 الذي توِّج به نادي المغرب التطواني ولأول مرة في تاريخه.

وفي الموسمين اللاحقين واللذان كانا يؤهلان إلى كأس العالم للأندية في المغرب 2013 كانت المنافسة على أشدها بين الرجاء والجيش والمغرب التطواني، واستطاع الرجاء البيضاوي الحصول على اللقب موسم 2012-2013 ليترشح إلى مونديال الأندية ويظفر بالمركز الثاني، ثم تبعه المغرب التطواني خلال موسم 2013-2014 ليتأهل إلى البطولة العالمية إلا أنه ودع بركلات الجزاء أمام أوكلاند.

وفي موسم 2014-2015 عاد الوداد البيضاوي بعد 5 سنوات مجددًا ليتوج باللقب رقم 18 في تاريخه، كما فاز الفتح الرباطي بلقب البطولة المغربية خلال الموسم 2016-2015 وذلك لأول مرة في تاريخه، فيما توج الوداد البيضاوي بلقب دوري 2016–2017 للمرة 19 في تاريخه.

وكسر الرجاء صيامه الطويل منذ تحقيق آخر لقب للدوري المغربي عام 2013، عندما حقق لقب موسم 2020/2019 في الجولة الأخيرة، لكنه لم يستطع الحفاظ عليه في الموسم التالي ليخسره قبل 3 جولات أمام الوداد.

من هم ابطال الدوري المغربي منذ عام 1956؟

تُوج منذ عام 1956 بلقب الدوري المغربي حتى الآن 19 فريقًا، وكان فريق الوداد الرياضي أو وداد الأمة هو أول بطل للمسابقة في عام 1957 بعد تغلبه على فريق الكوكب المراكشي الذي احتل المركز الثاني بفضل هدافه البارع كريمو صاحب 18 هدفًا آنذاك.

وعوض الكوكب المراكشي خيبة أمل الموسم الأول بانتزاع لقب الموسم الثاني على حساب الوداد الثاني، والذي واصل في مركز الوصافة خلال الموسم الثالث الذي انتهى بتتويج مفاجيء لنادي نجم الشباب البيضاوي الذي تراجع كثيرًا بعد إعدام رئيسه حمو لفاخري بتهمة الانقلاب على النظام الحاكم.

وبحسب احصائيات الاتحاد المغربي لكرة القدم، فاز الوداد بـ 16 لقبًا بعد حذف 5 ألقاب تُوج بها الفريق خلال فترة الاحتلال، ويأتي الرجاء والجيش في المرتبة الثانية برصيد 12 لقبًا لكل فريق، ويحتل المغرب الفاسي والنادي القينطري المركز الثالث بأربعة ألقاب لكل فريق، ومن ثم التطواني وحسنية أكادير والكوكب المراكشي برصيد لقبين.

وفازت بلقب واحد فقط أندية اتحاد طنجة والفتح الرباطي والنادي المكناسي وأولمبيك خريبكة وشباب المحمدية والأولمبيك البيضاوي ورجاء بني ملال ومولودية وجدة والراسينج البيضاوي ونهضة سطات ونجم الشباب البيضاوي.

وهناك العديد من الأندية تُوجت بلقب الدوري المغربي أيام الاستعمار، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بتلك البطولات، باستثناء إدارة وجمهور نادي الوداد الذي يُصر على الاعتراف بالخمسة ألقاب التي حققها الفريق في الفترة ما قبل تأسيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عام 1956.

التالي أبطال جميع النسخ الرسمية للدوري المغربي

موسم 1957-1956 – الوداد الرياضي

موسم 1958-1957 – الكوكب المراكشي

موسم 1959-1958 – نجم الشباب البيضاوي

موسم 1960-1959 – النادي القنيطري

موسم 1961-1960 – الجيش الملكي

موسم 1962-1961 – الجيش الملكي

موسم 1963-1962 – الجيش الملكي

موسم 1964-1963 – الجيش الملكي

موسم 1965-1964 – المغرب الفاسي

موسم 1966-1965 – الوداد الرياضي

موسم 1967-1966 – الجيش الملكي

موسم 1968-1967 – الجيش الملكي

موسم 1969-1968 – الوداد الرياضي

موسم 1970-1969 – الجيش الملكي

موسم 1971-1970 – نهضة سطات

موسم 1972-1971 – الراسينغ البيضاوي

موسم 1973-1972 – النادي القنيطري

موسم 1974-1973 – رجاء بني ملال

موسم 1975-1974 – مولودية وجدة

موسم 1976-1975 – الوداد الرياضي

موسم 1977-1976 – الوداد الرياضي

موسم 1978-1977 – الوداد الرياضي

موسم 1979-1978 – المغرب الفاسي

موسم 1980-1979 – شباب المحمدية

موسم 1981-1980 – النادي القنيطري

موسم 1982-1981 – النادي القنيطري

موسم 1983-1982 – المغرب الفاسي

موسم 1984-1983 – الجيش الملكي

موسم 1985-1984 – المغرب الفاسي

موسم 1986-1985 – الوداد الرياضي

موسم 1987-1986 – الجيش الملكي

موسم 1988-1987 – الرجاء الرياضي

موسم 1989-1988 – الجيش الملكي

موسم 1990-1989 – الوداد الرياضي

موسم 1991-1990 – الوداد الرياضي

موسم 1992-1991 – الكوكب المراكشي

موسم 1993-1992 – الوداد الرياضي

موسم 1994-1993 – الأولمبيك البيضاوي

موسم 1995-1994 – النادي المكناسي

موسم 1996-1995 – الرجاء الرياضي

موسم 1997-1996 – الرجاء الرياضي

موسم 1998-1997 – الرجاء الرياضي

موسم 1999-1998 – الرجاء الرياضي

موسم 2000-1999 – الرجاء الرياضي

موسم 2001-2000 – الرجاء الرياضي

موسم 2002-2001 – حسنية أكادير

موسم 2003-2002 – حسنية أكادير

موسم 2004-2003 – الرجاء الرياضي

موسم 2005-2004 – الجيش الملكي

موسم 2006-2005 – الوداد الرياضي

موسم 2007-2006 – أولمبيك خريبكة

موسم 2008-2007 – الجيش الملكي

موسم 2009-2008 – الرجاء الرياضي

موسم 2010-2009 – الوداد الرياضي

موسم 2011-2010 – الرجاء الرياضي

موسم 2012-2011 – المغرب التطواني

موسم 2013-2012 – الرجاء الرياضي

موسم 2014-2013 – المغرب التطواني

موسم 2015-2014 – الوداد الرياضي

موسم 2016-2015 – الفتح الرباطي

موسم 2017-2016 – الوداد الرياضي

موسم 2018-2017 – إتحاد طنجة

موسم 2019-2018 – الوداد الرياضي

موسم 2019-2020 – الرجاء الرياضي

موسم 2020-2021 – الوداد الرياضي

موسم 2021-2022 – ؟