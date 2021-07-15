الوداد يهزم وجدة ويحسم لقب البطولة المغربية لصالحه قبل 3 جولات

حسم الوداد البيضاوي بلقب البطولة المغربية المحترفة للمرة 21 في تاريخه قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، بعدما هزم مضيفه مولودية وجدة بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاربعاء 14 يوليو 2021 ضمن منافسات الجولة 27.

ورفع الوداد البيضاوي رصيده إلى 63 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه الرجاء صاحب المركز الثاني إلى 14 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات لكل فريق حتى نهاية الموسم.، في المقابل تجمد رصيد مولودية وجدة عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الأول للوداد في الدقيقة 65 من جملة فنية رائعة انتهت بتمريرة عرضية من الناحية اليسري قابلها الكعبي المتمركز أمام المرمي ووضع الكرة في الشباك.

وأضاف يحيى عطية الله الهدف الثاني لمصلحة الوداد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة ثابتة سددها مباشرة داخل الشباك.

ولم يعرف نادي الوداد طعم الخسارة في آخر 14 لقاء بالبطولة الإحترافية، وبالتحديد منذ خسارته أمام اتحاد طنجة بنتيجة (3-2)، في الجولة الـ13، محققًا 4 تعادلات، و10 انتصارات.

اقيمت مباراة الوداد ومولودية وجدة ضمن الجولة الـ27 في البطولة المغربية إنوي، على الملعب الشرفي بوجدة، ونقل البث المباشر على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “هشام فرج”.