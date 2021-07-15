شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يعود للمشاركة مع دجلة بعد غياب 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد هلال، جناح فريق وادي دجلة، للمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب طويلة للإصابة استمرت أربعة اشهر منذ مارس الماضي.

وشارك هلال في 45 دقيقة خلال مباراة دجلة أمام طلائع الجيش الودية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في ضوء الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم الثاني من أغسطس المقبل.

وعانى هلال من شد في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع دجلة في مباراة بتروجت بكأس مصر التي أقيمت نهاية الشهر الماضي، وودع فيها الفريق الدجلاوي المسابقة بالهزيمة بهدف دون رد في ربع النهائي.

وتعادل فريق وادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال، وديا مع نظيره طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، بهدف لكل فريق، وذلك استعدادا لاستئناف الدوري العام، والذى يستهله دجلة بمواجهة قوية أمام الأهلى في الثاني من أغسطس المقبل.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة، من الجهاز الإدارى للفريق بقيادة أيمن كوارشى تجهيز 4 مباريات ودية لخوضها في الفترة الطويلة التي تسبق مواجهة الأهلى مطلع الشهر المقبل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، والذي يتطلع فيه دجلة لاستعادة التوازن والابتعاد عن منطقة الخطر.

ويعيش فريق وادي دجلة وضعا صعبا يشغل المتابعين للكرة المصرية، بعدما بات الفريق قريبا من الهبوط هذا الموسم محتلا المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة فقط من 27 مباراة خاضها الغزلان حتى الآن في الدورى الممتاز.