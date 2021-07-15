شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لا نستحق التأهل من مجموعات أفريقيا وتأثرنا برحيل البلدوزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، نجم نادى الزمالك، أن الخروج من بطولة أفريقيا يتحمله اللاعبون، قائلا: "من المفترض أنك طالما نزلت الملعب يجب أن ترمي كل شيء خلف ظهرك، كارتيرون تولى المسئولية أمام الترجي قبل المباراة بيومين، وكان يجب أن نغلق على أنفسنا ولو كنا نريد التأهل لتأهلنا، واللاعبون يتحملون الجزء الأكبر من خروجنا من بطولة أفريقيا، كانت بطولة سهلة".

وتابع إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، على فضائية النادي الأبيض، مع الإعلامي خالد الغندور: "في مباراة الترجي بتونس أول نصف ساعة كنا أفضل بكثير، وعندما احتُسِبت ضدنا ضربة الجزاء المباراة هربت، بجانب طرد لاعب الزمالك، وأضعنا نقاطًا سهلة في دور المجموعات".

وأضاف إمام: "لا نستحق الصعود بسبب مستوانا في دور المجموعات، والذي حدث بين مولودية الجزائر والترجي التونسي لا يليق بفريقين كبار، ورحيل مصطفى محمد كان له تأثير كبير علينا، موهبته انفجرت وزادت بطريقة غير طبيعية بعد عودته من الإعارة، وتأثرنا كثير جدًا بغيابه".

ويتصدر الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، جدول الدوري 2021، برصيد 61 نقطة، من أصل 27 لقاء خاضها الفريق الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.