شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كنت أتمنى استمرار ساسى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم إمام، نجم نادى الزمالك، عن تدخل أيمن أشرف مع أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي بين الزمالك والأهلي، قائلا: "والله العظيم كانت ضربة جزاء، لو كنت متواجدًا في الملعب وقتها لضغطت على الحكم مصطفى غربال حتى يذهب لرؤية الفار".

وتابع إمام فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، على فضائية النادي الأبيض، مع الإعلامي خالد الغندور، أنه كان يتمنى استمرار اللاعب التونسي فرجاني ساسي مع الفريق، موضحا: "آخر مكالمة بيني وبين فرجاني أبلغني فيها أن سيعود إلى مصر قريبًا لكي يودع اللاعبين والفريق ويأخذ باقي متعلقاته ثم يرحل، الكل حزين على رحيل ساسي".

وأضاف إمام: "قعدنا لفترة طويلة لا نحصل على مستحقاتنا، 6 أشهر كاملة لا نحصل على رواتب أو مكافآت ولا حتى بدل سكن، كان النادي بلا موارد نهائيًا، وأخذنا أكثر من موعد ولم نحصل على شيء، لذلك أخذنا موقفا بالامتناع عن النزول للتدريبات، لكن الوضع حاليًا أصبح أفضل بكثير بعد مجيء اللجنة الحالية، حصلنا على 4 أو 5 أشهر من المستحقات القديمة لنا، واستطاعوا خلق موارد لنادي الزمالك، وأصبح هناك استقرار وتجديد لعقود اللاعبين".

ويتصدر الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، جدول الدوري 2021، برصيد 61 نقطة، من أصل 27 لقاء خاضها الفريق الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.