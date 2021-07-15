شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ شقيقه الوداد وشريكه فى الأبيض والأحمر بفوزه بلقب الدورى المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى الزمالك نظيره الوداد البيضاوى، بعد فوزه ببطولة الدورى المغربى لهذا الموسم والمرة 21 فى تاريخه، مؤكدا أن الناديين الشقيقين شركاء تاريخيين فى الأبيض والأحمر.

وعلق حساب الزمالك على احتفالات حساب الوداد المغربى بالبطولة، قائلا: "ديما وداد.. يهنئ نادى الزمالك المصرى شقيقه التاريخى فى الأبيض والأحمر نادى الوداد الرياضى المغربى على تتويجه بلقب الدورى المغربى الممتاز موسم 2020/2021".



الزمالك

وتوج فريق الوداد البيضاوى بلقب الدورى المغربى لموسم 2020-2021، بعد أن حقق الفوز على مضيفه فريق مولودية وجدة، بهدفين دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "وجدة"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 للمسابقة هذا الموسم. وحصد فريق الوداد لقب الدورى المغربى للمرة الواحد والعشرين فى تاريخه.

سجل المهاجم أيوب الكعبى هدف الوداد الأول فى الدقيقة 65، ليحتل صدارة هدافى الدورى المغربى برصيد 15 هدفا بالتساوى مع اللاعب الكونغولى بين مالانجو مهاجم الرجاء، وتمكن اللاعب يحيى عطية الله من تسجيل هدف الوداد الثانى فى الوقت بدل الضائع من المباراة.

الفوز رفع رصيد الوداد للنقطة 63، بفارق 11 نقطة عن الرجاء الوصيف، وذلك قبل 3 جولات فقط على نهاية المسابقة، ليتوج رسميا بلقب الدورى المغربي، فيما توقف رصيد مولودية وجدة عند 35 نقطة فى المركز الخامس، ليستعيد الوداد لقب الدورى المغربى من أنياب الرجاء الذى حصل عليه فى الموسم الماضى 2019-2020.