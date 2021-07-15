شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: لا مانع من إقامة الانتخابات فى الاتحادات والأندية.. واللائحة لم تصلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن القانون واللوائح تشير إلى إقامة الانتخابات في جميع الاتحادات والأندية بشكل سليم، وسيتم انعقادها بعد أولمبياد طوكيو.

وقال هشام حطب خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الانتخابات في الاتحادات موجودة طبقا للقانون واللوائح ولا يوجد مع يمنع انعقادها حتى الآن بعدم وجود قوة قاهرة سواء سياسية أو صحية وستكون بعد دورة طوكيو، وهناك 12 اتحادا فتحت الباب للانتخابات ويتبقى يوم واحد على غلق الترشح".

وتابع هشام حطب: "أما الانتخابات في الأندية ستكون في نوفمبر المقبل ليكون مر 4 سنوات على آخر انتخابات، إلا لو رأت الدولة أن انعقادها قد يؤثر على الصحة العامة للمواطنين بسبب فيروس كورونا سيتم إيقافها".

وأوضح: "انتخابات اتحاد الكرة مفيهاش مشكلة لو اللائحة موجودة والاتحاد الدولى وافق عليها والجمعية العمومية واللجنة الأوليمبة، وحتى الآن لم تصل اللائحة الجديدة إلى اللجنة الأوليمبية".

وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية: "لا يوجد ما يمنع من إقامة انتخابات اتحاد الكرة لو اللائحة الأساسية موجودة، وتعديل مقترح يعطل إعلان لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وموافقة الاتحاد الدولى والجمعية العمومية شرط خروج اللائحة للنور".