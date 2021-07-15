شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يقترب من قيادة الألومنيوم فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر رضوان، نجم الأهلى الأسبق، من تولى القيادة الفنية لفريق الألومنيوم خلفا لسعيد إبراهيم في إطار رغبة الإدارة في المنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد، واستعادة الأمجاد مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد ياسر رضوان جلسة ودية مع مجلس إدارة الألومنيوم يوم السبت المقبل لوضع الخطوط العريضة في العقد مع وضع آلية للفريق خلال فترة الإعداد.

وكان ياسر رضوان قاد جمهورية شبين خلال العامين الماضيين ولفت الأنظار بقوة بالرغم من هبوط أبناء المنوفية في الموسم الماضى بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام الزرقا بهدف مقابل لا شىء، إلا أن المتابعين للقسم الثانى أشادوا بالإمكانيات الفنية للمدير الفنية.