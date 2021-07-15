شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: 18% من قوام البعثة تحت 20 سنة.. ولدينا فرص الميدالية فى هذه الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن نظام "الكوتة" حرم بعض أبطالنا من المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة، رغم أنهم حققوا أرقام التأهل.

وقال هشام حطب خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نظام الكوتة حرم بعض أبطالنا من المشاركة في طوكيو رغم أنهم حققوا أرقام التأهل، وعلاقتى بكل رؤساء الاتحادات ممتازة وليس بـ محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال فقط".

وأضاف: "محجوب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للأثقال لكن هناك لجنة تدير الاتحاد المصرى، وبذلنا كل جهد لرفع الإيقاف عن لعبة رفع الأثقال لكننا لم نوفق، والعقوبة تنتهى بعد دورة طوكيو".

وأوضح هشام حطب: "محمد إيهاب بطل كبير وسنه حاليا 34 عاما وقرار استكمال مشواره يرجع له وهو الأجدار بحسم القرار، والمستقبل أمام سارة سمير".

وتابع: "لدينا فرص للفوز بميداليات في المصارعة والكاراتيه والخماسى الحديث والفروسية والجودو والتايكوندو، وتأهل ميار شريف ومحمد صفوت في التنس أمر رائع".

وأضاف: "28 لاعبا ولاعبة تحت 20 سنة منهم 20 لاعبة و8 لاعبين سيكونون مستقبل مصر في الأولمبياد المقبلة بمثابة 18% من قوام البعثة، وهناك صعوبة لعبد الرحمن عرابى في الملاكمة بسبب القرعة".

وتابع: "لدى أمل كبير فى اللعبات الجماعية فى تحقيق ميدالية، ومستوى كرة اليد مبشر جدا والحصول على المركز السابع فى البطولة الماضية قرب الأمل، وكذلك كرة القدم كل شيء جائز ومفيش مستحيل".